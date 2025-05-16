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Шмигаль анонсував соціальні зміни та реформу прожиткового мінімуму

Денис Молотов
Денис Молотов
Шмигаль анонсував соціальні зміни та реформу прожиткового мінімуму

Кабінет Міністрів України виступає за проведення масштабних змін у соціальній політиці, зокрема реформування механізму визначення прожиткового мінімуму. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді в п’ятницю, 16 травня.

📢 «Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни. Ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо», — наголосив Шмигаль, коментуючи законопроєкти, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, що був заморожений на три роки.

☝️ За словами прем’єра, Кабмін розглядає не лише це питання, а й низку інших соціальних реформ. Їх планується внести до парламенту на розгляд.

📢 «І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство», — заявив він.

Раніше уряд запропонував замінити прожитковий мінімум на базову соціальну допомогу, яка має стати орієнтиром для розрахунку соціальних виплат і пільг.

👉 Також нагадаємо, що у випадку фіктивності переговорної позиції російської сторони в Стамбулі та у разі, якщо рф виявиться неспроможною до переговорів заради припинення вогню, то міжнародна спільнота має відповісти санкціями проти рф.

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