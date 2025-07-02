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«Шахеди» росія виробляє переважно самостійно — Буданов

Денис Молотов
Денис Молотов
«Шахеди» росія виробляє переважно самостійно — Буданов

Ескалація конфлікту на Близькому Сході практично не позначилася на масштабах військової допомоги росії з боку Ірану. Про це у вівторок, 1 липня, в інтерв’ю Громадському радіо заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

📢 «Мені шкода вас розчаровувати, але російська федерація не так сильно залежить від постачань з Ірану. З Ірану, переважно, йдуть тільки компоненти, здебільшого – це порох», – сказав очільник ГУР.

За його словами, хоча темпи постачання дещо знизилися, ці затримки не мають визначального впливу на бойові дії чи загальну військову картину.

☝️ Буданов наголосив, що безпілотники типу «Shahed» вже давно виробляються безпосередньо на території російської федерації, тому навіть суттєві зміни в іранській логістиці не вплинуть на здатність росії продовжувати використання цих дронів.

📢 «Вони давно вже роблять “шахеди” у себе. Тому навіть якби Іран повністю припинив постачання, це б нічого не змінило», – зауважив керівник воєнної розвідки.

Водночас він прокоментував імовірність того, що росія може надати Ірану підтримку у відповідь. Технічно це можливо, визнав Буданов, однак, на його переконання, москва не піде на такий крок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росія передала Північній Кореї технології виробництва «Shahed» та бере участь у підготовці північнокорейських операторів бойових дронів. Виробництво безпілотників налагоджено в КНДР, а російські інструктори навчають фахівців поблизу Пхеньяна та у місті Вонсан.

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