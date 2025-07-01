СБУ викрила чергового колаборанта з «парламенту лнр»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність чергового “депутата лнр”, який у вересні 2023 року долучився до складу так званого «парламенту лнр». Про це повідомляє пресcлужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігурант є представником партії країни-агресора «єдіная росія». Він був висунутий на псевдовибори колаборантською структурою — «Луганським регіональним відділенням» цієї політичної сили. Після отримання мандата він став членом комітету окупаційного «парламенту», що займається питаннями так званого «державного будівництва» у межах включення ОРДЛО до складу рф.

☝️ Встановлено, що свою колабораційну діяльність чоловік розпочав задовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ще з 2015 року він очолював так званий «блогер-центр» при підконтрольній окупантам інформагенції «Істок». У межах цієї діяльності фігурант систематично поширював фейки, дезінформацію та антиукраїнські наративи.

У 2018 році він вперше потрапив до складу так званої «народної ради лнр», де голосував за ухвалення юридично нікчемних «нормативних актів», що були вигідні країні-агресору.

СБУ повідомила «депутату» про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі та можливість конфіскації майна.

Досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру в колабораціонізмі керівниці так званої «прокуратури» окупованого Довжанська (раніше — Свердловськ) на Луганщині. Фігурантка була призначена на цю «посаду» у вересні 2023 року.