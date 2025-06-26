Судитимуть «прокурорку Свердловська» за співпрацю з окупантами

Служба безпеки України повідомила про підозру в колабораціонізмі керівниці так званої «прокуратури» окупованого Довжанська (раніше — Свердловськ) на Луганщині. Фігурантка була призначена на цю «посаду» у вересні 2023 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ в Луганській області.

Згідно з оперативними матеріалами, до 2014 року підозрювана працювала в українських правоохоронних органах. Однак, після початку окупації зрадила присязі та добровільно перейшла на бік російських загарбників, приєднавшись до структури псевдопрокуратури терористичного угруповання «лнр».

📌 Протягом усіх років співпраці з агресором вона займала різні посади в незаконних формуваннях, діяла в Луганську та Сорокиному (раніше — Краснодон), а також бере участь у фальсифікованому переслідуванні громадян України згідно з юридично нікчемним «законодавством лнр».

СБУ повідомляє:

📢 «Псевдопрокурорка забезпечувала участь представників окупаційних “прокуратур” у переслідуванні українців за законами, що не мають жодної юридичної сили».

Наразі фігурантка обіймає посаду «прокурора міста Свердловська» та регулярно бере участь у заходах окупаційної адміністрації, зокрема в пропагандистських акціях прокремлівських ЗМІ.

📄 Слідчі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях повідомили їй про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

⚖️ Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури. За вчинене правопорушення підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чергового колаборанта, який займає керівну посаду в незаконному уряді так званої «лнр». За даними слідства, зловмисник обіймає роль «міністра лнр» з питань транспорту та інфраструктури.