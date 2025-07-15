Трамп цікавився чому Україна не вдарила по москві та пітеру

Президент США Дональд Трамп демонструє жорстку позицію щодо росії та її диктатора володимира путіна. Про це пише журналіст Девід Ігнатіус у колонці для The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

⚠️ За словами Ігнатіуса, під час розмови з шостим українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого тижня, Трамп прямо поцікавився:

📢 «Чому ви не вдарили по москві?». На це Зеленський, за даними джерел, відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

У відповідь Трамп підкреслив, що Україна має активніше тиснути на путіна, не лише у контексті москви, а й щодо інших російських центрів впливу, включно з Санкт-Петербургом.

☝️ Журналіст відзначає, що нинішній підхід Трампа до російського диктатора є набагато жорсткішим, ніж раніше. Він навіть описує його як розлюченого на путіна, з яким ще нещодавно мав більш м’який тон у риториці.

📢 «путін перестав бути “приємним”, як це любить говорити Трамп», — наголошується у матеріалі WP.

☝️ Раніше Зеленський подякував Дональду Трампу за ініціативу передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які, за словами Трампа, мають надійти найближчими днями.