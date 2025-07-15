Вівторок, 15 Липня, 2025
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Трамп цікавився чому Україна не вдарила по москві та пітеру

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп цікавився чому Україна не вдарила по москві та пітеру

Президент США Дональд Трамп демонструє жорстку позицію щодо росії та її диктатора володимира путіна. Про це пише журналіст Девід Ігнатіус у колонці для The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

⚠️ За словами Ігнатіуса, під час розмови з шостим українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого тижня, Трамп прямо поцікавився:

📢 «Чому ви не вдарили по москві?». На це Зеленський, за даними джерел, відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

У відповідь Трамп підкреслив, що Україна має активніше тиснути на путіна, не лише у контексті москви, а й щодо інших російських центрів впливу, включно з Санкт-Петербургом.

☝️ Журналіст відзначає, що нинішній підхід Трампа до російського диктатора є набагато жорсткішим, ніж раніше. Він навіть описує його як розлюченого на путіна, з яким ще нещодавно мав більш м’який тон у риториці.

📢 «путін перестав бути “приємним”, як це любить говорити Трамп», — наголошується у матеріалі WP.

☝️ Раніше Зеленський подякував Дональду Трампу за ініціативу передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які, за словами Трампа, мають надійти найближчими днями.

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