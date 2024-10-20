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ВІЙНА

Розвідка Сеулу виявила інженера з КНДР біля лінії фронту в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Розвідка Сеулу виявила інженера з КНДР біля лінії фронту в Україні

Південнокорейська розвідка виявила інженера-ракетника із Північної Кореї, що перебував на російських позиціях неподалік від лінії фронту на сході України. Там він спостерігав за ракетними ударами по українській території. Про це повідомляє японський канал NHK.

Як зазначає Національна розвідслужба Південної Кореї, аналіз за допомогою програми розпізнавання облич показав збіг між людиною на знімку, зробленому ймовірно в Донецькій області України, та північнокорейським інженером. Він торік, у серпні, супроводжував лідера КНДР Кім Чен Ина на одному зі збройових заводів.

Програма підтвердила збіг на понад 80%. Це вказує на ймовірність того, що людина з фотографії в Україні – це той самий інженер. Чоловік раніше також супроводжував Кіма під час огляду заводу з виробництва мобільних ракетних установок.

Розвідка Сеулу виявила інженера з КНДР біля лінії фронту в Україні

За даними розвідки, цей північнокорейський інженер міг брати участь у запусках балістичних ракет північнокорейського виробництва по українській території. Його присутність на місці подій підтверджує те, що Пхеньян направив до російських військ своїх фахівців. Вони не лише допомагають здійснювати атаки, але й збирають інформацію для покращення власних технологій з виробництва зброї.

На думку південнокорейських аналітиків, присутність цього інженера є ще одним доказом того, що Північна Корея фактично бере участь у російському вторгненні в Україну.

Розвідка Сеулу виявила інженера з КНДР біля лінії фронту в Україні

☝️ Раніше повідомлялося, що КНДР направила на росію цивільних осіб, щоб вони брали участь у війні проти України, замість власних військових підрозділів. Там їх маскують під «бурятів», видають фейкові документи громадян рф, одягають у військову форму росіян.

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