США пропонують повернути російський газ до Європи – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як економічний стимул для припинення війни проти України. Однак європейські посадовці, які брали участь у переговорах, виступили проти цієї пропозиції. Про це 17 жовтня повідомила The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, спеціальні представники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф порушували це питання під час зустрічей з українськими та європейськими посадовцями. Зокрема, ідею обговорювали з шостим президентом України В.О. Зеленським у Києві у вересні.

Американські представники запропонували Україні розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими російський природний газ раніше надходив до європейських споживачів. За задумом американської сторони, перспектива повернення цих постачань могла б спонукати москву погодитися на завершення війни.

Чому європейські посадовці заперечують

Співрозмовники NYT розповіли, що європейські учасники переговорів негативно сприйняли пропозицію. Вони вважають, що повернення до попередньої моделі закупівель перекреслить багаторічні зусилля Євросоюзу зі скорочення залежності від російських енергоносіїв.

Автори публікації так описують суперечності між підходами Вашингтона та європейських партнерів:

📢 «Цей розрив підкреслює незвичайний – і, як кажуть критики, фатально недосконалий – характер відновлених дипломатичних зусиль Трампа, спрямованих на припинення вторгнення росії в Україну. Замість того щоб тиснути на президента володимира путіна або намагатися посилити військові зусилля України, адміністрація витратила значний час на вивчення економічних стимулів для росії та обговорення цього питання в переговорах з Європою та Україною».

За оцінкою видання, обговорення потенційних бізнесових домовленостей між американськими та російськими посадовцями, які тривають із минулого року, досі не спонукали путіна відмовитися від основних вимог. Водночас спротив України та європейських країн відновленню енергетичної залежності від москви може додатково ускладнити переговори.

ЄС уже затвердив поетапну відмову від російського газу

Пропозиція, про яку пише NYT, суперечить ухваленому курсу Євросоюзу. 26 січня 2026 року Рада ЄС остаточно затвердила регламент про поступове припинення імпорту російського трубопровідного та скрапленого природного газу. Повна заборона на імпорт скрапленого газу має запрацювати на початку 2027 року, а трубопровідного — восени 2027-го. Для чинних контрактів передбачено перехідний період. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

Водночас Європа ще не припинила закупівлі російського газу повністю. За оцінкою Ради ЄС, у 2025 році він забезпечував близько 13% газового імпорту блоку. Отже, повідомлення про американську пропозицію стосується відновлення постачань окремими маршрутами, а не повернення закупівель після їх повного припинення.

Окремо Financial Times повідомляла про американську пропозицію розморозити частину російських суверенних активів і передати їх до структури під контролем Вашингтона, «щоб відновити мирні переговори» з росією. Як зазначає «Українська правда» з посиланням на FT, європейські представники заперечили проти передачі контролю над цими коштами. Йдеться про обговорювані пропозиції, а не про погоджені рішення.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився застосовувати нові санкції, обмеження та мита проти росії, передбачені законом імені Ліндсі Грема. Своє рішення він пояснив національними інтересами Сполучених Штатів.