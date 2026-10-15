В адміністрації Трампа заперечують причетність до обмежень Starlink в Україні – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа «ніяк не стосується» обмежень роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні. Таку позицію висловив високопоставлений американський посадовець у коментарі Axios. За інформацією видання, українська сторона звернулася до Вашингтона, щоб з’ясувати причини перебоїв і домогтися відновлення роботи системи.

У середу, 14 жовтня, головні радники шостого президента України В.О. Зеленського обговорили ситуацію з представниками Білого дому. Українські посадовці також провели аналогічні розмови з ЦРУ та Пентагоном.

Під час цих контактів вони намагалися встановити, чи ухвалювала американська сторона рішення про обмеження супутникового зв’язку та які кроки можуть допомогти усунути проблему.

📢 «Представники Білого дому заявили українцям, що не контролюють компанію SpaceX, зазначають джерела. Одне з джерел повідомило, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX, щоб з’ясувати, що сталося», — йдеться в повідомленні.

ℹ️ На момент публікації Білий дім не відповів на запит Axios про коментар. Тож видання посилається на співрозмовників, а не на оприлюднену офіційну заяву адміністрації.

Маск заявив про контроль США над Starshield

Раніше керівник SpaceX Ілон Маск написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та контролюються ним. За його словами, обмеження швидкості й використання визначають американські військові, а остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

При цьому Маск розмежував Starshield і комерційний сервіс Starlink, яким володіє та керує SpaceX.

Що відомо про перебої та часткове відновлення зв’язку

У ніч на 14 жовтня підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ зіткнулися з перебоями Starlink, які вплинули на керування безпілотниками.

Обмеження стосувалося роботи терміналів під час руху. Поріг у кілометрах за годину означає швидкість переміщення обладнання, зокрема на борту дрона.

Увечері 14 жовтня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про відновлення зв’язку Starlink на швидкостях до 160 км/год. Водночас він зазначив, що необхідно домагатися повного скасування швидкісних обмежень для Starshield.

👉 Також нагадаємо, що Німеччина оплачує зв’язок Starshield для українських військових за контрактом, який діє до квітня 2027 року. Українська сторона домагається повного скасування обмежень роботи системи під час руху.