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СУСПІЛЬСТВО

Розлючені жінки закидали камінням «бусик» ТЦК на Закарпатті

Денис Молотов
Денис Молотов
Розлючені жінки закидали камінням «бусик» ТЦК на Закарпатті

У селі Великі Ком’яти, що на Закарпатті, відбувся черговий конфлікт за участю співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі, місцеві мешканки (розлючені жінки) відчайдушно напали на мікроавтобус (бусик), у якому перебували військові, і почали закидати його камінням.

📢 «Жінки, незадоволені роботою територіального центру комплектування (ТЦК), перекрили дорогу, напали на співробітника ТЦК та спробували перекинути їхній автомобіль. Поліція відреагувала на цю подію, відкривши кримінальне провадження», – зазначив Глагола, опублікувавши відео інциденту.

Закарпатська поліція підтвердила дану інформацію. Також було повідомлено про відкриття кримінальної справи за статтями 114-1 «Перешкода законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань» та частиною 2 статті 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Як уточнила представниця правоохоронних органів Ганна Дан у коментарі для “Репортера”, всі учасники інциденту вже ідентифіковані, а слідство триває.

📌 Раніше, 7 вересня, в Одесі також виник скандал за участю співробітників ТЦК. Тоді в мережі з’явилося відео, де військовий напав на жінку. А 14 жовтня на Закарпатті жінки заблокували рух автомобіля прикордонників, помилково сприйнявши їх за працівників ТЦК.

☝️ Нагадаємо, що після проведення рейдів з “оповіщення” у публічних місцях, зросла кількість добровільних відвідувань територіальних центрів комплектування. Про це в етері телемарафону розповіла Лариса Козак, офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК

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