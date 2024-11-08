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Російський удар по Запоріжжю: зросла кількість загиблих та поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський удар по Запоріжжю: зросла кількість загиблих та поранених

Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю зросла до 10 людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п’ятницю, 8 листопада.

📢 «Вчора, 7 листопада, ворог наніс п’ять авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них одна дитина. Постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей», – зазначено у повідомленні.

Рятувальні роботи на місцях ворожого удару тривають, адже під завалами все ще можуть бути люди.

☝️ Відомо, що 7 листопада по Запоріжжю відбулась чергова російська ракетна атака та удари керованими авіабомбами (КАБ). Спершу повідомлялося про п’ятьох поранених, однак унаслідок обстрілів були пошкоджені лікарня та житлові будинки.

📌 Російський удар по Запоріжжю 7 листопада прийшовся по онкологічному центру, звідки було евакуйовано 17 пацієнтів, які зараз отримують необхідну медичну допомогу в інших лікарнях міста. Щонайменше вісім працівників лікарні дістали поранення, двоє з них – у важкому стані.

📌 Також сьогодні вночі під обстрілами опинилися Харків, Одеса та Київська область. Вже є інформація про загиблих і десятки поранених.

❗ Російський Удар по Запоріжжю: у п’ятницю, 8 листопада, оголошено день жалоби за загиблими під час вчорашнього обстрілу.

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