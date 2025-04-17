Російський дрон атакував карету «швидкої» у Херсоні

Уранці 17 квітня у Дніпровському районі Херсона російський дрон атакував карету «швидкої допомоги». Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Унаслідок атаки поранено 65-річного фельдшера та 61-річного водія. За даними ОВА, фельдшер зазнав вибухової травми та уламкових поранень кінцівок, а водій отримав поранення голови і тазу. Обох постраждалих доставили до медичного закладу. Медики оцінюють їхній стан як стабільний. Автомобіль швидкої допомоги зазнав значних пошкоджень.

Окрім цього інциденту, орієнтовно о 13:00 у селі Ромашкове внаслідок удару ворожого безпілотника поранення дістав місцевий житель 58 років. У нього зафіксовано вибухову травму, множинні уламкові ураження голови та руки. Бригада «швидкої» доправила чоловіка до лікарні. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Приблизно о 13:30 у тому ж Дніпровському районі Херсона під атаку дрона потрапив ще один цивільний — 32-річний чоловік. Його було госпіталізовано з вибуховою травмою та контузією.

☝️ Нагадаємо, що вранці 17 квітня російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок авіаудару до лікарні звернувся 57-річний херсонець, який потрапив під обстріл. У нього медики діагностували вибухову травму та контузію, пацієнт перебуває у стані середньої тяжкості.

За підсумками атаки на Херсон відомо про одного загиблого та щонайменше п’ятьох поранених, серед яких є дитина.

📌 А днем раніше, 16 квітня, Центральний район міста також опинився під російським обстрілом. Тоді загинув 56-річний чоловік, який перебував на вулиці, ще п’ятеро людей дістали поранення.