Росія атакувала Херсон: є загиблі й тяжко поранена дитина

Російські війська 17 квітня продовжили масований терор Центрального району Херсона. Ворог завдав ударів одразу з кількох видів озброєння — авіаційними бомбами, артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинув щонайменше один мирний мешканець, ще кілька — отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА/ОВА) Роман Мрочко.

📢 «Російська авіація близько 10:30 завдала удару по Центральному району. Унаслідок атаки тяжко постраждала 15-річна дитина — мінно-вибухова та відкрита черепно-мозкова травми. Лікарі наразі борються за її життя», — повідомив він.

Також до медичних закладів звернулися двоє чоловіків 1997 і 1966 років народження. У них діагностовано мінно-вибухові травми. Медики продовжують їх дообстеження.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що внаслідок авіаційного удару по Центральному району Херсона загинув один чоловік. Його особу наразі встановлюють відповідні служби.

UPD: До лікарні доправили ще одного постраждалого — 56-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини.

Ще один поранений — 63-річний мешканець Херсона. Його з мінно-вибуховою травмою після обстрілу Центрального району до медиків доставила поліція. Стан чоловіка уточнюється.

Також із Дніпровського району в тяжкому стані госпіталізували 45-річного чоловіка. Він постраждав після того, як російський дрон скинув вибухівку близько 11:30. У нього — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

📢 «Внаслідок удару по автівці постраждали батько із сином. Батько загинув на місці. Пораненого хлопця наші соціальні працівники доставили до лікарні і передали медикам. Співчуття родині загиблого. Постраждалому — якнайшвидшого одужання», — повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

☝️ Нагадаємо, вранці 17 квітня російський дрон атакував карету “швидкої” у Дніпровському районі Херсона. Поранення отримали 65-річний фельдшер і 61-річний водій.

📌 А днем раніше, 16 квітня, Центральний район міста також опинився під російським обстрілом. Тоді загинув 56-річний чоловік, який перебував на вулиці, ще п’ятеро людей дістали поранення.

📌 Також стало відомо, що в четвер, 17 квітня, в результаті чергового артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ загинули двоє мирних жителів Нікополя.