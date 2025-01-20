Російські загарбники здійснили атаку на електростанцію «Центренерго»

У ніч на понеділок російські окупанти здійснили чергову атаку на теплову електростанцію компанії «Центренерго», попри те, що вона вже була повністю зруйнована раніше. Про це повідомила пресслужба компанії 20 січня.

📢 «Попри те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає», – зазначено в офіційному повідомленні.

Одразу після атаки спеціалісти розпочали роботи з розбору завалів.

Загальна сума збитків, завданих попередніми обстрілами, вже перевищує 250 мільйонів євро. Очікується, що ця цифра зростатиме, оскільки остаточна оцінка шкоди все ще триває. З моменту початку повномасштабного вторгнення росії, теплоелектростанції компанії були обстріляні більше ніж 50 разів.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року компанія «Центренерго» втратила всі генеруючі потужності внаслідок масованих атак російських військ. Тоді ворожі сили завдали ударів по Трипільській ТЕС, розташованій у Київській області.

Раніше, 22 березня, вщент була зруйнована Зміївська ТЕС у Харківській області, а ще до цього, 25 липня 2022 року, російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.