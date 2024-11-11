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Російські окупанти пошкодили дамбу на водосховищі біля Курахового – МВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські окупанти пошкодили дамбу на водосховищі біля Курахового – МВА

У Донецькій області зафіксували підйом рівня води в річці Вовча. Ймовірно, російські загарбники пошкодили Тернівську дамбу. Про це в коментарі для «Суспільне Донбас» повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у понеділок, 11 листопада.

📢 «Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз», – зазначив він.

За словами Падуна, є інформація про те, що вода підступає до деяких населених пунктів Великоновосілківської громади.

📢 «Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так, як нібито шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена», – додав посадовець.

Тим часом командир відділення 24 ОШБ “Айдар” молодший сержант Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупаційні війська підірвали дамбу Курахівського водосховища, що призвело до підтоплення території в напрямку села Багатир.

📢 «Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів звісно ж обмежено», – написав він.

Курахівське водосховище, розташоване на річці Вовча, було створено для охолодження Курахівської ТЕС. Річка Вовча бере свій початок біля села Прогрес і протікає через Донецьку та Дніпропетровську області.

Варто зазначити, що Курахівський напрямок залишається одним із найбільш напружених на лінії фронту. За останню добу ЗСУ відбили там 48 атак російських загарбників поблизу дев’яти населених пунктів.

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