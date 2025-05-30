росія знову обстріляла Херсон: загинув місцевий житель, ще 11 людей поранені

Російська окупаційна армія продовжує атакувати Херсонську область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах. Увечері 29 травня стало відомо про чергову жертву внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона загинув 52-річний місцевий житель. Про це було повідомлено в Херсонській ОВА.

📢 «Стало відомо про загибель жителя Херсона через учорашній російський обстріл. Під ворожий удар потрапив 52-річний чоловік. На жаль, він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого», — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА, яке оприлюднив її очільник Олександр Прокудін.

За добу російська армія тероризувала десятки населених пунктів Херсонщини. Під вогнем опинилися:

📍 Антонівка, Комишани, Інженерне, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Берислав, Дудчани, Нововоронцовка, Новоберислав, Осокорівка, Червоний Маяк, Новорайськ, Біляївка, Гаврилівка, Українка, Ольгівка, Веселе, Дослідне, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Понятівка, Софіївка та місто Херсон.

☝️ Окупанти били з дронів, артилерії та авіації. Було пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, стільникову вежу та кілька автомобілів.

📉 Загальна добова статистика:

🔺 3 загиблих

🔺 11 поранених

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в місті Берислав російські військові скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загинули двоє людей.

☝️ Також раніше стало відомо, що ранок четверга, 29 травня, розпочався для жителів Пологівського району на Запоріжжі з чергової російської атаки. Ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами (КАБ) по селу Верхня Терса.