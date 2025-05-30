П’ятниця, 30 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

росія знову обстріляла Херсон: загинув місцевий житель, ще 11 людей поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія знову обстріляла Херсон: загинув місцевий житель, ще 11 людей поранені

Російська окупаційна армія продовжує атакувати Херсонську область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах. Увечері 29 травня стало відомо про чергову жертву внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона загинув 52-річний місцевий житель. Про це було повідомлено в Херсонській ОВА.

📢 «Стало відомо про загибель жителя Херсона через учорашній російський обстріл. Під ворожий удар потрапив 52-річний чоловік. На жаль, він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого», — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА, яке оприлюднив її очільник Олександр Прокудін.

За добу російська армія тероризувала десятки населених пунктів Херсонщини. Під вогнем опинилися:

📍 Антонівка, Комишани, Інженерне, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Берислав, Дудчани, Нововоронцовка, Новоберислав, Осокорівка, Червоний Маяк, Новорайськ, Біляївка, Гаврилівка, Українка, Ольгівка, Веселе, Дослідне, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Понятівка, Софіївка та місто Херсон.

☝️ Окупанти били з дронів, артилерії та авіації. Було пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, стільникову вежу та кілька автомобілів.

📉 Загальна добова статистика:

  • 🔺 3 загиблих
  • 🔺 11 поранених

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в місті Берислав російські військові скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загинули двоє людей.

☝️ Також раніше стало відомо, що ранок четверга, 29 травня, розпочався для жителів Пологівського району на Запоріжжі з чергової російської атаки. Ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами (КАБ) по селу Верхня Терса.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росіяни дронами зруйнували відділення «Нової пошти» на Одещині

ВІЙНА

США готові обговорювати припинення розширення НАТО на Cхід

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Україна «віддаватиме Росії своїх громадян, заарештованих за нелояльність до режиму Зеленського»

СТОПФЕЙК

Колишній керівник міграційної служби на Луганщині нарахував собі 365% премії — ДБР

КРИМІНАЛ

російські дрони атакували Харків: масований удар по підприємству

ВАЖЛИВО

Україна закликала посилити міжнародний тиск на росію

ВАЖЛИВО

США можуть вийти з мирних ініціатив щодо України

ВАЖЛИВО

Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці

ВЛАДА

ХАМАС заявив, що відхилить новий план США щодо припинення вогню в Газі – ВВС

ПОДІЇ

Сутичка між місцевими і ТЦК у Кам’янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип