У Білорусі розпочинаються навчання ОДКБ за участі росії

У Білорусі з 12 до 16 жовтня відбудуться військові навчання Організації Договору про колективну безпеку «Непорушне братерство-2026» та «Бар’єр-2026». До них залучають контингенти п’яти держав: Білорусі, росії, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану. Дати проведення маневрів зазначені в офіційному повідомленні ОДКБ.

Церемонія відкриття пройшла напередодні, 11 жовтня, на площі Перемоги у Вітебську. За даними організаторів, загалом у навчаннях беруть участь понад 1500 військовослужбовців. Залучено більш ніж 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема близько 80 безпілотників різних типів.

Які завдання відпрацьовуватимуть на білоруських полігонах

Командно-штабне навчання «Непорушне братерство-2026» проводять на полігоні «Лосвідо». Його заявлена мета — підготовка та проведення операції колективними миротворчими силами ОДКБ. Учасники також тренуватимуть управління контингентами та взаємодію під час виконання завдань.

На полігоні «Стародорожський» проходитиме спеціальне навчання «Бар’єр-2026». До нього залучене спільне формування радіаційного, хімічного й біологічного захисту та медичного забезпечення. За сценарієм, учасники відпрацьовуватимуть ліквідацію джерел біологічних загроз у зоні відповідальності колективних сил.

Окрім військових підрозділів, у маневрах беруть участь представники органів внутрішніх справ, поліції та національної гвардії, а також оперативні групи Об’єднаного штабу й Секретаріату ОДКБ. Основу російського контингенту становлять підрозділи загальновійськової армії Центрального військового округу.

В ОДКБ стверджують, що заходи є плановими та не спрямовані проти третіх держав. Таку позицію перед початком навчань озвучив начальник Об’єднаного штабу організації андрій сердюков.

Що повідомляли українські прикордонники

Раніше Державна прикордонна служба України заявляла про технічну підтримку російських атак із території Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко 25 вересня пояснив, що поблизу українського кордону працюють засоби, які підсилюють сигнал російських безпілотників.

За його словами, робота цих ретрансляторів допомагає дронам проникати далі вглиб України, зокрема до західних областей. Про це Демченко розповів безпосередньо в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

👉 Також нагадаємо, що до США також прямувала партія із 30 тисяч тонн білоруських калійних добрив — перша за чотири роки, за повідомленням Financial Times. Вантаж відправили через російський порт Бронка в Санкт-Петербурзі після послаблення американських санкцій проти білоруської калійної галузі.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.