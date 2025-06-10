Російські атаки на Донеччині: троє загиблих, десятки будинків зруйновано

Внаслідок чисельних обстрілів на Донеччині за добу загинули троє людей, ще вісім мешканців отримали поранення внаслідок ворожих атак. Російські війська накрили 16 населених пунктів, зруйнувавши десятки житлових будинків. Про це повідомляє поліція Донецької області у вівторок, 10 червня.

За інформацією поліції Донецької області, ворог здійснив 3 414 обстрілів, націлившись як на лінію фронту, так й на житлові квартали. Атаки відбувались щонайменше у 16 населених пунктів регіону. Руйнування зафіксовано у містах: Білицьке, Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ. До того ж під атакою були й села: Ярова, Бойківка, Віролюбівка, Іллінівка, Малинівка, Соснове та Степи.

Загалом пошкоджено 60 цивільних об’єктів, зокрема 24 житлових будинки, що залишили десятки сімей без даху над головою.

💥 У Мирнограді російські війська скинули авіабомбу КАБ-250 і застосували артилерію, убивши одну людину та поранивши ще одну. Чотири багатоквартирних будинки зазнали значних пошкоджень.

💥 У Покровську внаслідок удару по приватному будинку загинув цивільний. Ще одна людина отримала поранення через влучання дрона в автомобіль на трасі.

💥 У Яровій ворог застосував РСЗВ «Смерч», що призвело до загибелі однієї людини та поранення двох. Було пошкоджено два приватних будинки та автомобіль.

💥 У Краматорську російські атаки з РСЗВ «Смерч» і дронів поранили двох цивільних. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, підприємство та дев’ять цивільних автомобілів.

💥 У Костянтинівці дрони атакували два цивільних авто, травмувавши одну особу.

💥 У Бойківці Шахівської громади дрон влучив у машину, поранивши ще одного цивільного.

💥 Російські атаки на Донеччині також торкнулися Родинського, де дрони пошкодили багатоквартирний будинок,

💥 Білицького, де постраждав цивільний автобус.

💥 Степів Добропільської громади, де зруйновано приватну оселю та авто.

💥 У Слов’янську безпілотники пошкодили чотири багатоквартирних будинки, заклад освіти, чотири гаражі та чотири автомобілі.

💥 У Малинівці Краматорського району постраждали два домогосподарства.

💥 У Віролюбівці Костянтинівської громади авіабомби КАБ-250 зруйнували шість приватних будинків.

💥 Після опівночі обстріли Старорайського Дружківської громади пошкодили щонайменше дві оселі.

☝️ Нагадаємо

У ніч на 10 червня російські війська також завдали масованого удару по Києву, де постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема поліцейський. У семи районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі.

В Одесі внаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.

Загалом по Україні ворог запустив сім ракет і 315 безпілотників, з яких ППО збила всі ракети та 277 дронів.

❗Російські атаки на Донеччині та інших регіонах України свідчать про продовження цілеспрямованої агресії проти цивільного населення та інфраструктури.