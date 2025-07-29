Вівторок, 29 Липня, 2025
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Рятувальники потрапили під повторний удар дронів рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Рятувальники потрапили під повторний удар дронів рф

Уночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Згідно з повідомленням, ворог спершу атакував один із населених пунктів району дронами-камікадзе. Внаслідок цього загорівся вантажний автомобіль. Поки рятувальники ліквідовували пожежу, окупанти завдали повторного удару, прицільно вдаривши по рятувальній техніці.

📢 «Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав», — повідомили в ДСНС.

☝️ Нагадаємо

Це далеко не перший випадок, коли російські війська здійснюють повторні атаки по місцях попередніх ударів, аби завдати шкоди службам порятунку та перешкодити ліквідації наслідків.

Напередодні, 28 липня, російська армія завдала ракетного удару по місту Кам’янське, також у Дніпропетровській області. Під вогонь потрапив пологовий будинок, унаслідок чого загинули щонайменше дві людини.

Також у ніч із 27 на 28 липня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Кропивницький. Для удару були використані дрони-камікадзе

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