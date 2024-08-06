Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на людей у Херсоні

У Херсоні внаслідок російської атаки БпЛА було госпіталізовано шестеро людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

«Херсон вкотре за день опинився під атакою російських безпілотників. У передмісті ворог скинув вибухівку з дрона на людей, які перебували на вулиці. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Це – чоловіки, 57 та 53 роки, а також жінки, 68, 46 та 37 років», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Постраждалі отримали вибухові травми та уламкові поранення. Бригади «швидкої» доставили їх до лікарень.

Згодом Прокудін повідомив, що за медичною допомогою звернувся ще один чоловік, який постраждав через атаку російського безпілотника у передмісті Херсона. У 36-річного потерпілого було діагностовано уламкове поранення гомілки, його також шпиталізували.

👉 Нагадаємо, 1 серпня російський «опозиціонер» Ілля Пономарьов, що проживає в Україні, заявив про «не випадковість» дронової атаки під Києвом. За словами чоловіка, він постраждав від п’ятої спроби його вбивства.

📌 26 липня у Херсоні російські війська скинули вибухівку з БпЛА біля магазину, внаслідок чого було госпіталізовано п’ятьох людей.

📌 Раніше було повідомлено, що російські окупанти вдарили ракетою “Іскандер” по центру Харкова. Постраждала поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура.