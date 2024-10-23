Росіяни руйнують Лиман: черговий авіаудар по житловому будинку

Армія РФ в ніч на 23 жовтня здійснила авіаудар по місту Лиман у Донецькій області, влучивши у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна цивільна людина. Про це інформує пресслужба ДСНС.

📢 «Загорілися зруйновані будівельні конструкції. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 600 кв.м. Поранено одну людину, пошкоджено ще дві багатоповерхівки», – зазначено в повідомленні.

Крім того, окупаційні війська обстріляли житлову зону села Яцьківка, Краматорський район, внаслідок чого загорівся приватний двоповерховий будинок. Пожежу на загальній площі 200 кв. м вдалося ліквідувати.

Вночі росія здійснила авіаудар по житловому сектору в селі Олександро-Калинове того ж району.

📢 «З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб. Наразі роботи на місці ворожого удару завершені. Рятувальники розібрали 2 т. будівельного сміття!», – йдеться у повідомленні.

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☝️ Нагадаємо, 22 жовтня зранку російські війська скинули авіабомбу КАБ-250 на Мирноград Донецької області, влучивши у п’ятиповерховий будинок, що призвело до загибелі однієї людини

📌 Також було повідомлено, що російські війська знову здійснили обстріл Херсонщини, внаслідок чого постраждали мирні жителі, отримавши вибухові травми та уламкові поранення. Близько 11:00 під вогнем опинилося селище Інженерне. Під час обстрілу 19-річна дівчина, яка перебувала в приміщенні, зазнала вибухової травми та уламкового поранення обличчя. Її терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.