Херсонщина під російським обстрілом: постраждали мирні жителі

Російські війська знову здійснили обстріл Херсонщини, внаслідок чого постраждали мирні жителі, отримавши вибухові травми та уламкові поранення. Про це у середу, 23 жовтня, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Згідно з інформацією, близько 11:00 під вогнем опинилося селище Інженерне. Під час обстрілу 19-річна дівчина, яка перебувала в приміщенні, зазнала вибухової травми та уламкового поранення обличчя. Її терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Близько обіду того ж дня ворожий безпілотник атакував Білозерку.

📢 «Через скидання вибухівки постраждали двоє людей. У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення», – повідомили в ОВА.

Обидва постраждалі самостійно звернулися до медичного закладу, де їм надали необхідну допомогу.

☝️ Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині в селищі Нововоронцовка російські військові атакували цивільне авто за допомогою дрона. Крім того, кілька днів тому російські загарбники скинули вибухівку на громадський транспорт у передмісті Херсона.

📌 Також у результаті ворожих обстрілів, що сталися 6 жовтня на Херсонщині, постраждали чотири людини, мирні жителі. Про це повідомила обласна прокуратура, вказуючи на продовження систематичних атак з боку армії рф за допомогою ствольної та реактивної артилерії, а також з безпілотників (БпЛА).