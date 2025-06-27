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росіяни прицільно атакують FPV-дронами мирне населення – ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни прицільно атакують FPV-дронами мирне населення - ООН

Російські війська дедалі активніше використовують FPV-дрони для цілеспрямованих ударів по мирному населенню України. Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛ). В оприлюдненому звіті задокументовано численні випадки порушення норм міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини.

📢 «Націлювання операторами дронів на практиці порушило основні принципи міжнародного гуманітарного права щодо розрізнення та обережності. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином», — наголошується в повідомленні ММПЛ.

☝️Згідно з даними місії, FPV-дрони стали однією з основних причин загибелі та поранень цивільного населення. У низці місяців кількість жертв від їх застосування перевищила наслідки ударів із використанням ракет, артилерії та авіабомб.

ООН фіксує навмисні атаки на цивільних, які не брали участі в бойових діях. Така практика не тільки порушує міжнародне право, але й блокує можливість надання гуманітарної допомоги в постраждалих регіонах.

⚠️ Представники неурядових організацій, медичні працівники та державні службовці не можуть безпечно пересуватися через дронові атаки. У результаті мешканці прифронтових районів, зокрема люди з інвалідністю та літні громадяни, залишаються без доступу до медичних послуг, їжі та евакуації.

📌 Як приклад, спостерігається тенденція систематичного терору з боку російських загарбників проти цивільного населення Херсонської області.
Атаки з використанням дронів і вибухових пристроїв спрямовані на мирних жителів — зокрема осіб похилого віку, жінок та дітей.

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