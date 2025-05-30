Херсонщина під постійною атакою російських БпЛА: є жертви

⚠️ Атака дрона на Новорайськ: троє поранених, нові жертви на Херсонщині

Російські війська 30 травня атакували з дрона село Новорайськ Бериславського району. Внаслідок удару постраждали троє місцевих жителів. Про це поінформувала пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними ОВА, удар був нанесений по групі мирних людей, які перебували поблизу магазину. Серед поранених — 74-річна жінка та двоє чоловіків віком 70 і 75 років.

📢 «Ворог атакував місцевих жителів, які перебували неподалік магазину. Вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістала 74-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 70 та 75 років», — зазначено в офіційному повідомленні.

👨‍⚕️ Постраждалим наразі надається медична допомога. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

🔻 Крім того, до лікарні звернулася 42-річна мешканка Білозерки. Жінка отримала травми ще 27 травня — внаслідок аналогічної атаки безпілотника. У неї діагностовано вибухову травму та перелом кістки плеча.

📢 «Потерпілій надали медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування», — повідомили в Херсонській ОВА.

⚠️ Жертви ворожих атак у Херсоні та Комишанах

Унаслідок ще одного ворожого обстрілу, який стався 30 травня в Херсоні, загинули двоє мирних громадян. Жертвами стали 53-річний чоловік та 85-річна жінка, які на момент атаки перебували у своєму будинку.

📢 «Поранення, несумісні з життям, дістали 53-річний чоловік та 85-річна жінка. У момент обстрілу вони перебували у будинку», — підтвердили в ОВА.

Близько 16:00 російський БпЛА атакував цивільний автомобіль у Комишанах. Постраждав 42-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення плеча та спини. Потерпілому надається допомога медиків.

⚠️ Продовження атак на Дніпровський район Херсона

Ще один удар дрона було зафіксовано у Дніпровському районі Херсона. Ворожий БпЛА поранив 54-річного чоловіка, у якого діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення ніг, живота та передпліччя. Його госпіталізовано до лікувального закладу.

Також у цьому ж районі постраждала 38-річна жінка. У неї виявлено мінно-вибухову травму, черепно-мозкову травму та контузію. Медики оцінюють стан жінки як стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів.

⚠️ Атаки попередніх днів: діти серед постраждалих

📆 Херсонська ОВА також нагадала про попередні ворожі удари. Зокрема, 29 травня у Бериславі російський дрон скинув вибуховий пристрій, унаслідок чого загинули двоє людей.

Увечері 29 травня стало відомо про чергову жертву внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона загинув 52-річний місцевий житель.

📆 А 26 травня в селищі Комишани ворог атакував цивільний автомобіль — також із безпілотника. Тоді постраждали двоє хлопчиків, віком 7 і 15 років.

🛑 Усі зазначені випадки підтверджують тенденцію систематичного терору з боку російських військ проти цивільного населення Херсонської області.

Атаки з використанням дронів і вибухових пристроїв спрямовані на мирних жителів — зокрема осіб похилого віку, жінок та дітей.

❗ У Херсонській ОВА вкотре закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги та, за можливості, перебувати в укриттях під час загрози обстрілів.