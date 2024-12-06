Росіяни атакували швидку допомогу в Антонівці: постраждали медики

У результаті атаки російського безпілотника на автомобіль швидкої допомоги в Антонівці постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури в п’ятницю, 6 грудня.

За інформацією слідства, 6 грудня російські військові вкотре атакували Антонівку, використовуючи дрон, який скинув вибуховий пристрій на швидку медичну допомогу. Унаслідок цього двоє медиків отримали травми.

Глава МВА Роман Мрочко уточнив, що 62-річна медсестра “швидкої” отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі потерпілій надається необхідна медична допомога.

Прокуратура вже розпочала розслідування цього інциденту, кваліфікувавши чергову російську атаку як воєнний злочин.

📢 «Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил рф», – йдеться в повідомленні

☝️ Раніше повідомлялося, що дрон армії рф скинув вибухівку на маршрутне таксі в Херсоні, унаслідок чого четверо людей отримали поранення.

🚑 Російські окупанти постійно цілеспрямовано здійснюють атаку на спецтранспорт порятунку цивільних мешканців Херсонщини. Так, близько 11 години ранку 3 листопада війська рф обстріляли селище Білозерка Херсонської області, внаслідок чого під атаку потрапив автомобіль та бригада екстреної медичної допомоги («швидкої»). Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, у результаті обстрілу є постраждалі.

За його інформацією, під час обстрілу на вулиці перебували водій та фельдшер бригади екстреної «швидкої» допомоги, які отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Фельдшер додатково зазнав уламкового поранення в ногу. Усіх поранених було оперативно госпіталізовано.