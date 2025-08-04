Росіяни атакували позиції ЗСУ на Луганщині понад 30 разів за добу – ОВА

На Луганщині окупаційна влада продовжує тиснути на місцеве населення, посилюючи примусову мобілізацію. За даними очільника обласної військової адміністрації (ОВА) Олексія Харченка, які оприлюднено у його Телеграм-каналі, тепер виїзд чоловіків віком від 27 до 60 років за межі так званої «лнр» вважатимуть спробою ухилитися від військового обов’язку.

📢 «Позиції українських воїнів на Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів. На Сіверському – ще п’ять. По населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення і наших укріпленнях окупанти 11 разів намагалися поцілити з артилерійських установок. Застосували там 72 БпЛА та fpv-дрона», – йдеться в повідомленні Луганської ОВА.

☝️ У зведенні зазначається, що окупаційна адміністрація прагне активізувати мобілізаційні заходи, оскільки, на їхню думку, «ресурс» ще не вичерпано. Водночас дедалі більше чоловіків намагаються уникнути примусової участі у бойових діях. Таким чином, російські загарбники збираються оголосити, що виїзд чоловіків, віком 27 – 60 років, за межі окупованої Луганщини буде розцінюватись як уникнення «військового обов’язку».

Серйозною залишається і ситуація з медичною допомогою

У Сіверськодонецьку не функціонує відділення інтенсивної терапії. Пацієнтів із критичними станами доправляють до Кадіївки, що за 60 км. Та навіть ця відстань часто виявляється фатальною.

Нещодавно літній чоловік, який сам до останнього часу працював медиком, не дочекався допомоги після інсульту. Його транспортували до Кадіївки, але дорогою він помер. Цей випадок, за словами представників української влади, є наслідком провальної політики росіян у сфері охорони здоров’я.

На тлі безперервних атак противника, що супроводжуються застосуванням десятків безпілотників, стан цивільної інфраструктури в окупованій частині Луганщини продовжує погіршуватись. Особливо це стосується медичної системи, яка перебуває у критичному стані та не здатна забезпечити навіть базові потреби населення в окупації.

👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на Луганщині російські загарбники здійснили 19 штурмів, у передмісті Луганська горів сміттєвий полігон, а у рф оголосили про намір заповнити 9000 культурних вакансій на окупованих територіях України.