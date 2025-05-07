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Росіяни атакували Донеччину: є загибла та восьмеро поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували Донеччину: є загибла та восьмеро поранених

Унаслідок нових ворожих обстрілів Донецької області 7 травня загинула одна жінка, ще вісім людей зазнали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його словами, внаслідок артилерійського удару по Мирнограду поранення отримали семеро людей. Крім того, по Іллінівці російські війська скинули три авіабомби.

📢 «Унаслідок атаки на Іллінівку загинула 51-річна жінка, ще одна місцева жителька отримала поранення», — уточнив Філашкін.

Очільник ОВА знову звернувся до мешканців області із закликом евакуюватися:

📢 «Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!» — наголосив він.

☝️ Раніше внаслідок удару по селу Олександро-Калинове в Іллінівській громаді загинули двоє мирних жителів.

📌 Також нещодавно армія рф знищила два з трьох водогонів у Костянтинівці, які наразі не підлягають відновленню.

📌 Крім того, внаслідок бомбардування приватного сектору Костянтинівки керованими авіабомбами, загинули троє цивільних мешканців.

📌 В четвер, 1 травня, війська рф здійснили авіаудар по території одного з об’єктів критичної інфраструктури Костянтинівської громади на Донеччині.

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