На Сумщині російський дрон атакував службовий автомобіль енергетиків

Російські війська 12 травня вдарили по околиці Сум за допомогою ударного безпілотника, спричинивши нові жертви серед українських працівників критичної інфраструктури. Постраждав службовий автомобіль на території Сумської громади. Одна людина загинула. Про це повідомила Сумська МВА в понеділок, 12 травня.

📢 «Завдано удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури, що знаходився на околиці міста Суми. Внаслідок удару попередньо загинула 1 людина, троє поранених. Деталі уточнюються. На місці працюють відповідні служби», – йдеться в офіційному повідомленні.

🔻 Згодом голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров уточнив:

📢 «Ворожий БпЛА атакував автомобіль енергетиків, які працювали на об’єкті критичної інфраструктури».

🔍 На місці триває робота оперативних і слідчих груп, дані про загиблих і постраждалих уточнюються.

☝️ Це не перша прицільна атака росіян по цивільних об’єктах у регіоні. Нагадаємо, 6 травня російські війська здійснили балістичний удар по передмістю Сум, внаслідок чого загинули троє цивільних — шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще восьмеро людей, серед яких четверо дітей, отримали поранення. Двоє потерпілих залишались у критичному стані.

📌 Також ввечері 8 травня війська рф завдали авіаудару по Сумській області, скинувши кілька керованих авіабомб (КАБ). За офіційними даними, внаслідок атаки загинула місцева жителька. За даними слідства, противник випустив щонайменше вісім керованих авіаційних бомб по території Річківської громади Сумського району.