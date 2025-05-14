Росія вдарила ракетою по Сумах: є загиблий і семеро поранених

Уранці 14 травня російські війська завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури у Сумах. Про це повідомила Сумська міська військова адміністрація (МВА).

📢 «Вибух, який чули в Сумах, — ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді. На жаль, є постраждалі та загиблий. На місці працюють відповідні служби», — зазначається в офіційному повідомленні МВА.

У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили: поранено щонайменше сімох людей, з яких троє перебувають у вкрай тяжкому стані.

🔺 Інформацію про тип ракети поки не розголошують. Проте незадовго до атаки Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБів по Сумщині та загрозу застосування балістичного озброєння.

⚠️ Це не перший удар по місту за останній час. Два дні тому, 12 травня, росіяни атакували дроном-камікадзе автомобіль енергетиків на околиці Сум. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

📌 6 травня окупанти завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі у передмісті Сум. Тоді загинули троє людей: шестирічна дитина, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще вісім людей, четверо дітей і четверо дорослих, потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

☝️Також нагадаємо, що російська армія завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору Куп’янська 14 травня близько 10:30 ранку. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. У результаті ворожого удару загинув 63-річний чоловік, який перебував на власному подвір’ї.