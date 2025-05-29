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Росія атакувала Верхню Терсу на Запоріжжі КАБами: двоє загиблих

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Верхню Терсу на Запоріжжі КАБами: двоє загиблих

Ранок четверга, 29 травня, розпочався для жителів Пологівського району на Запоріжжі з чергової російської атаки. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами (КАБ) по селу Верхня Терса.

📢 «Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки», — зазначив Федоров у Telegram.

За оновленими даними, росіяни скинули щонайменше п’ять авіабомб на приватну забудову. Під завалами опинилися люди. Внаслідок удару:

      • Двоє чоловіків загинули;
      • Троє людей отримали поранення — серед них дві жінки та ще один чоловік;
      • Пошкоджено або зруйновано понад 50 приватних будинків, п’ять із них — повністю. Один із будинків зайнявся вогнем.

🚑 Постраждалим оперативно надається медична допомога.

Через пошкодження ліній електропередачі без світла залишилось майже 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад. Проте, за інформацією ОВА, енергетики вже відновили постачання більшості споживачів.

📢 «Енергетики повернули світло більшості абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки на Верхню Терсу. Через удар КАБами вісім населених пунктів у Воздвижівській та Гуляйпільській громадах були повністю чи частково знеструмлені», — додали в адміністрації.

☝️ Нагадаємо, 26 травня у Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей, тоді ж зруйнували один приватний будинок.

📌 А цієї ночі у Сумській області від дронової атаки загинула одна людина, ще одна перебуває у важкому стані.

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