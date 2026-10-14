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Іран продає нафту через росію зі знижками до 42%

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран продає нафту через росію зі знижками до 42%
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 14.10.2026

Іран може використовувати маршрут через Каспійське море та російську трубопровідну систему для продажу нафти в обхід обмежень. Про це йдеться в матеріалі OilPrice від 12 жовтня, автор якого посилається на неназваного високопоставленого співрозмовника у сфері енергетичної безпеки ЄС.

За його твердженням, іранську сировину передають росії зі знижкою від 35% до 42%, перевозять Каспійським морем, а потім спрямовують у російську трубопровідну мережу КТК (Каспійський трубопровідний консорціум). Далі нафту нібито змішують із російською та включають до експортного потоку CPC Blend, оформлюючи її за підробленими документами про казахстанське походження. OilPrice стверджує, що в такий спосіб сировина потрапляє на європейські ринки.

ℹ️ Що відомо про маршрут через КТК

Каспійський трубопровідний консорціум транспортує нафту із західного Казахстану та від російських виробників до морського термінала поблизу Новоросійська. Там її завантажують на танкери для подальшого експорту. Довжина трубопроводу становить 1511 км, зазначено в офіційній інформації КТК.

Водночас назва CPC Blend сама собою не означає звільнення будь-якої нафти від санкцій. Важливим є підтверджене походження вантажу.

Зокрема, американське Управління з контролю за іноземними активами — OFAC пояснює, що заборона на імпорт російської нафти за відповідним указом не поширюється на сировину казахстанського походження лише через її транзит росією. Відомство окремо застерігає від покладання на сертифікати походження, якщо є підстави вважати їх підробленими.

❗Опис OilPrice стосується ймовірного приховування походження нафти, а не офіційно дозволеного продажу іранської сировини під маркою CPC Blend.

💶 Оплата військовими постачаннями та плани на 2027 рік

За версією OilPrice, частина розрахунків між Тегераном і москвою відбувається через постачання російського військового обладнання та технологій. У матеріалі згадуються ракети, засоби протиповітряної оборони й супутникові дані.

Окремо видання повідомляє про можливі плани використати у 2027 році нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан для транспортування від 600 тис. до 750 тис. барелів на добу.

Цей маршрут проходить через Азербайджан, Грузію й Туреччину до Середземного моря. За даними Міністерства енергетики Азербайджану, його пропускна спроможність становить 1,2 млн барелів на добу.

На тлі повідомлень про співпрацю москви й Тегерана президент США Дональд Трамп заявив у Truth Social, що не вірить у допомогу Ірану з боку Китаю та росії. За його оцінкою, навіть якщо така підтримка існує, її масштаби незначні.

Раніше депутат іранського парламенту Ахмад Растінех заявляв про підготовку до «прориву блокади», називаючи заплановані заходи «приголомшливими». Подробиць операції він не навів.

👉 Також нагадаємо, що американські військові допомогли партнерам із країн Перської затоки забезпечити проходження через Ормузьку протоку понад 19 млн барелів сирої нафти за добу.

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