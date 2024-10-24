Росія завдала удару по Куп’янську авіабомбою ОДАБ-1500: багато постраждалих

Уранці 24 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Куп’янську. У результаті цього удару поранено сімох людей, про що повідомила поліція Харківської області та голова ОВА Олег Синєгубов.

📢 «Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. Поліцейські допомогли рятувальникам дістати людей з-під завалів та надали їм допомогу. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані», – розповіли в поліції.

За словами Олега Синєгубова, жінка, яка найбільше постраждала, була деблокована з-під завалів і наразі знаходиться у критичному стані. Загалом серед постраждалих — п’ять жінок і двоє чоловіків.

📢 На 14:00 «Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп‘янську зросла до 9.Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє — в середньому. Інформація оновлюється», – уточнив голова Харківської ОВА.

За попередньою інформацією, окупанти атакували місто за допомогою ОДАБ-1500. Авіабомба вибухнула біля ринку, частково зруйнувавши двоповерхову будівлю та пошкодивши 12 торгових кіосків, дитячий садок, житлові будинки та адміністративні приміщення.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за фактом порушення законів і звичаїв війни.

1 з 11

📌 Також 24 жовтня під час атаки на Хмельниччину, що тривала понад п’ять годин, в області було зафіксовано вибухи. У Старокостянтинівській громаді є постраждалі та завдано руйнувань.

📌 Вночі 24 жовтня росія здійснила черговий ракетний обстріл, застосувавши ракети двох типів, а також безпілотники невстановленого типу.