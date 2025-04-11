Росія випустила по Україні балістичну ракету та 40 БпЛА

За останні 24 години російські агресори завдали по Україні чергового комбінованого удару. Ворог випустив одну балістичну ракету та 39 безпілотників, зокрема ударні дрони типу «Shahed» та дрони-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ вранці 11 квітня.

👉 У проміжку між 9:00 10 квітня і 9:00 11 квітня російські терористи атакували Україну:

🔻 Балістична ракета була випущена по місту Дніпро з території Ростовської області рф;

🔻 Безпілотники — із напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали сили авіації, підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

📌 За підтвердженими даними станом на 9:00:

– 24 ударні БпЛА було знищено над північчю, півднем, сходом та центром країни;

– Ще 13 безпілотників-імітаторів було втрачено локаційно, не спричинили жодної шкоди.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька і Житомирська області.

☝️ Нагадаємо, що увечері 10 квітня росіяни випустили балістичну ракету по Дніпру, внаслідок чого:

– загинула одна людина,

– ще дев’ятеро — отримали поранення,

– на місці прильоту виникла масштабна пожежа,

– повністю знищено склад серветок та памперсів.