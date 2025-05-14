Внаслідок авіаудару по Куп’янську загинув чоловік: росія застосувала ФАБ-1500

Російська армія завдала авіаційного удару по приватному житловому сектору Куп’янська 14 травня близько 10:30 ранку. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. У результаті ворожого удару загинув 63-річний чоловік, який перебував на власному подвір’ї.

📢 «За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Попередньо встановлено, що для удару ворог застосував ФАБ-1500 з УМПК», — йдеться у повідомленні прокуратури.

💥 ФАБ-1500 — це російська керована авіаційна бомба великої потужності з модулем планування й корекції (УМПК), яка здатна знищувати цілі на десятки кілометрів вглиб території.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби, 13 травня, під ворожими обстрілами опинилися вісім населених пунктів області, зокрема й місто Харків.

Унаслідок атак загинули двоє людей — 80-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще 11 людей отримали поранення.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі та лінії електропередачі.

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⚠️ Також 6 травня Харків протягом двох годин зазнав авіаційного удару дронів-камікадзе. Було зафіксовано 20 влучань по місту, знищено та пошкоджено низку об’єктів.

☝️ Раніше стало відомо, що російські окупанти вранці 14 травня завдали удару безпілотником по вантажному автомобілю на території Сумської громади. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Рятувальники повідомили про масштабну пожежу після нічного обстрілу одного з населених пунктів Кролевецької громади.