П’ятниця, 30 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

росія посилює військову присутність біля кордону з Фінляндією – Келлог

Денис Молотов
Денис Молотов
росія посилює військову присутність біля кордону з Фінляндією – Келлог

Росія посилює військову присутність поблизу кордону з Фінляндією, що викликає серйозне занепокоєння в Гельсінкі. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі каналу ABC News.

📢 «Вчора я був з послом Фінляндії. Я пішов до резиденції. І росіяни насправді нарощують сили на своєму кордоні. Тепер у них найдовший кордон — у Фінляндії — з росією. І вони, очевидно, також мають проблеми», — сказав Келлог.

У відповідь на запитання ведучого, чи відчуває Фінляндія загрозу, Келлог підтвердив:

📢 «Так, вони це роблять».

За його словами, президент Фінляндії Алекс Стубб вже провів відповідні переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації на кордоні.

☝️ Нагадаємо, Фінляндія уважно стежить за діями росії біля спільного кордону. Особливо після повідомлень про інтенсивне будівництво російської військової інфраструктури та постійну військову присутність в прикордонних регіонах.

❗️ Раніше Гельсінкі викликало посла рф з вимогою надати пояснення щодо порушення фінського повітряного простору російськими військовими літаками.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Суд заблокував заборону Трампа на прийом іноземних студентів до Гарварду

ПОЛІТИКА

У Китаї дослідили череп, що не належить жодному виду людей

ПОДІЇ

Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону

ВЛАДА

Японія надає Україні майже $3 млрд з доходів заморожених активів рф

ВЛАДА

На Чернігівщині люди під ударами російських дронів і КАБів

ВІЙНА

Китай рятує врожай та збільшує опади за допомогою технологій

ТЕХНОЛОГІЇ

Нестача дронів у бригад: директор Агенції оборонних закупівель пояснив в чому проблема

ПОДІЇ

Херсонщина під постійною атакою російських БпЛА: є жертви

ВІЙНА

Ліхтенштейн посилює контроль над трастовими активами, пов’язаними з росією

ЕКОНОМІКА

Кабмін призначив нового керівника агентства Держкіно

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип