росія посилює військову присутність біля кордону з Фінляндією – Келлог

Росія посилює військову присутність поблизу кордону з Фінляндією, що викликає серйозне занепокоєння в Гельсінкі. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі каналу ABC News.

📢 «Вчора я був з послом Фінляндії. Я пішов до резиденції. І росіяни насправді нарощують сили на своєму кордоні. Тепер у них найдовший кордон — у Фінляндії — з росією. І вони, очевидно, також мають проблеми», — сказав Келлог.

У відповідь на запитання ведучого, чи відчуває Фінляндія загрозу, Келлог підтвердив:

📢 «Так, вони це роблять».

За його словами, президент Фінляндії Алекс Стубб вже провів відповідні переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації на кордоні.

☝️ Нагадаємо, Фінляндія уважно стежить за діями росії біля спільного кордону. Особливо після повідомлень про інтенсивне будівництво російської військової інфраструктури та постійну військову присутність в прикордонних регіонах.

❗️ Раніше Гельсінкі викликало посла рф з вимогою надати пояснення щодо порушення фінського повітряного простору російськими військовими літаками.