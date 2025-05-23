П’ятниця, 23 Травня, 2025
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Фінляндія фіксує активність рф біля спільного кордону

Денис Молотов
Денис Молотов
Фінляндія фіксує активність рф біля спільного кордону

Фінляндія заявила про пильний моніторинг ситуації поблизу спільного кордону з росією, у зв’язку з повідомленнями про зростаючу активність військових сил рф у прикордонних районах. Зокрема, йдеться про нарощування військової інфраструктури. Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на міністра оборони Антті Хяккянена.

Як зазначив Хяккянен у коментарі агентству, Фінляндія разом із союзниками по НАТО уважно стежить за усіма діями та потенційними намірами російської сторони. Це дозволить своєчасно реагувати на будь-які виклики.

📢 «Фінляндія разом зі своїми союзниками з НАТО уважно стежить за діями і намірами росії та оцінює їх», — наголосив глава Міноборони.

ЗМІ нагадали, що минулого місяця у газеті The New York Times було оприлюднено супутникові знімки, які вказують на активне розширення російської військової інфраструктури вздовж кордону з Фінляндією.

📢 «росія будує додаткову інфраструктуру, щоб після закінчення війни (в Україні) мати можливість перекинути більше військ», — пояснили журналістам представники фінських збройних сил.

Міністр також запевнив, що Фінляндія має достатній оборонний потенціал. Він базується на загальній військовій повинності, широкій системі резервістів і модернізованих збройних силах.

📢 «Ми маємо надійну національну оборону, засновану на загальній військовій повинності та великих резервних силах», — зазначив Хяккянен.

Варто зазначити, що Фінляндія має один із найдовших сухопутних кордонів з росією серед країн ЄС — його протяжність становить 1340 кілометрів.

📌 Нагадаємо, раніше Євросоюз визначив Фінляндію однією з країн, які постачатимуть Україні важкі боєприпаси. Це постачання здійснюється коштом прибутків від заморожених російських активів.

☝️ Також раніше стало відомо, що Фінляндія ухвалила два стратегічно важливі рішення у сфері безпеки. Вони відображають зміни в геополітичному середовищі. Країна розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

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