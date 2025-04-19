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Росія офіційно вийшла з угод про співпрацю в Баренцевому регіоні

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія офіційно вийшла з угод про співпрацю в Баренцевому регіоні

Стало відомо, що росія офіційно припинила співпрацю в межах міжнародних домовленостей з країнами Баренцевого регіону — Норвегією, Фінляндією та Швецією. Про це в п’ятницю, 18 квітня, повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на урядові документи.

📢 «російський уряд ухвалив рішення про припинення участі в міжнародних домовленостях із Норвегією, Фінляндією, Швецією щодо взаємодії в Баренцевому/Євроарктичному регіоні», — йдеться у повідомленні.

Документ про вихід з угод підписав прем’єр-міністр рф михайло мішустін.

Серед скасованих домовленостей — угода 2007 року про створення Баренцевського секретаріату, підписана в фінському місті Рованіємі. Крім того, москва вийшла і з багатосторонньої угоди 2008 року з Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією та Швецією щодо співпраці в галузі реагування на надзвичайні ситуації.

📌 Таким чином, росія демонструє остаточний розрив із регіональними механізмами безпеки та співпраці. Ці домовленості протягом десятиліть забезпечували стабільність на півночі Європи.

🛢️ Тим часом, раніше в Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala, який входить до так званого «тіньового флоту» росії. Судно, за даними розслідувань, використовувалось для експорту російської сирої нафти й нафтопродуктів до третіх країн, в обхід санкцій.

На тлі виходу з угод та зростання напруги у регіоні диктатор володимир путін заявив, що росія «захищатиме свої інтереси в Арктиці». І для цього кремль планує зміцнити військову присутність на півночі.

☝️ Також нагадаємо, що Литва посилює безпеку Сувалкського коридору — лісистої та малозаселеної рівнини завширшки 100 кілометрів. Він сполучає країну з Польщею та межує з Білоруссю і російським Калінінградом. Цей стратегічний відрізок вважається одним з найбільш вірогідних напрямків можливого наступу росії на країни ЄС та НАТО.

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