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Литва зміцнює Сувалкський коридор та готується до нападу росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Литва зміцнює Сувалкський коридор та готується до нападу росії

Литва посилює безпеку Сувалкського коридору — лісистої та малозаселеної рівнини завширшки 100 кілометрів. Він сполучає країну з Польщею та межує з Білоруссю і російським Калінінградом. Цей стратегічний відрізок вважається одним з найбільш вірогідних напрямків можливого наступу росії на країни ЄС та НАТО. Про це у п’ятницю, 18 квітня, повідомило видання POLITICO.

За даними видання, уряд Литви готує масштабну модернізацію другого прикордонного маршруту через Сувалкський коридор. Йдеться про ключовий прикордонний пункт із Польщею, що має вирішальне значення для оборонних можливостей Альянсу. Завершити проєкт планується до 2028 року.

📢 «Ці дороги мають критичне значення з точки зору безпеки та оборони. Вони завжди були складовою нашого військово-цивільного планування як основні шляхи наземної підтримки союзників у разі кризи», — підкреслив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас.

Наразі територією Литви проходять два основні транспортні маршрути:

📌 один з’єднує Каунас із Варшавою — це частина військово-транспортного коридору Via Baltica;

📌 інший веде з Вільнюса до польського міста Августів і використовується як цивільна дорога.

Литва разом із Польщею розширює оборонну інфраструктуру за межами Via Baltica — ключової артерії, якою в разі війни можуть рухатися сили НАТО.

📢 «Via Baltica разом із Rail Baltica – проєктом швидкісної залізниці, що має поєднати країни Балтії з Польщею – наразі виконують роль основних шляхів для військових перевезень. Їх розбудова спрямована на покращення логістики, полегшення пересування військ і забезпечення можливості евакуації цивільних у разі війни», — зазначає POLITICO.

🌐 Окрім фізичної інфраструктури, Литва також веде переговори з країнами НАТО та ЄС щодо протидії глушінню сигналів GPS з боку росії. Це явище вже негативно впливає на цивільну авіацію та системи навігації у регіоні.

💥 На тлі загроз, раніше стало відомо, що Польща розглядає можливість встановлення мінних загороджень на кордонах з росією та Білоруссю.

💥 Також Естонія планує використати мінні загородження на кордоні з росією у разі війни, заявив представник інженерних військ Сил оборони Естонії Айнар Афанасьєв

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