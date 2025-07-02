росія обстріляла Донеччину: є загиблі й поранені серед цивільних

Щонайменше двоє людей загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок чергових обстрілів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у середу, 2 липня.

📢 «Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини», — зазначив він.

У місті Покровськ російські війська вбили двох чоловіків, ще одна жінка отримала поранення. Також двоє чоловіків були поранені на ділянці дороги між Покровськом і Родинським.

☝️ У Дружківці, за словами очільника ОВА, внаслідок удару дронами-камікадзе типу «Шахед» поранено трьох людей. Вибухами пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.

📢 «Росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним. Залишатися на Донеччині — небезпечно», — наголосив Філашкін, вкотре закликавши мешканців евакуюватися з регіону.

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🔻 Оперативна ситуація по районах станом на ранок 2 липня виглядає так:

▪️ Волноваський район:

У селі Новохатське Комарської громади внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна — поранена.

▪️ Покровський район:

У Добропіллі пошкоджено чотири господарчі споруди. У самому Покровську — поранено двох осіб. У Шахівській громаді пошкоджено два приватні будинки.

▪️ Краматорський район:

У Лимані зруйновано п’ять будинків. У Слов’янську пошкоджено промислову зону, приміщення пошти, 12 вантажівок і легковий автомобіль. У Краматорську внаслідок удару пошкоджено двоповерхову будівлю. У Староварварівці (Олександрівська громада) знищено десять будинків і три нежитлові об’єкти. У селі Шаврове поранено двох людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків, дві господарчі споруди та п’ять автівок.

У Райському (Дружківська громада) одна людина загинула, одна — поранена, пошкоджено чотири будинки.

▪️ Костянтинівка:

Поранено чотирьох людей. Руйнувань зазнали 23 приватні будинки, дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, два газопроводи, лінії електропередач і чотири торгові павільйони.

▪️ Бахмутський район:

У Сіверську пошкоджено шість житлових будинків.

🔻 Загалом за минулу добу (станом на ранок середи) російські війська здійснили 41 обстріл по населених пунктах Донецької області.

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У межах евакуаційної кампанії вивезено 249 людей, з яких 14 — діти.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти середи, 2 липня, ворожий удар по Новобаварському району Харкова спричинив пожежу та руйнування цивільної інфраструктури.