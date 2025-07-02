росія обстріляла Донеччину: є загиблі й поранені серед цивільних

Щонайменше двоє людей загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок чергових обстрілів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у середу, 2 липня.
📢 «Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини», — зазначив він.
У місті Покровськ російські війська вбили двох чоловіків, ще одна жінка отримала поранення. Також двоє чоловіків були поранені на ділянці дороги між Покровськом і Родинським.
☝️ У Дружківці, за словами очільника ОВА, внаслідок удару дронами-камікадзе типу «Шахед» поранено трьох людей. Вибухами пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.
📢 «Росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним. Залишатися на Донеччині — небезпечно», — наголосив Філашкін, вкотре закликавши мешканців евакуюватися з регіону.
🔻 Оперативна ситуація по районах станом на ранок 2 липня виглядає так:
▪️ Волноваський район:
У селі Новохатське Комарської громади внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна — поранена.
▪️ Покровський район:
У Добропіллі пошкоджено чотири господарчі споруди. У самому Покровську — поранено двох осіб. У Шахівській громаді пошкоджено два приватні будинки.
▪️ Краматорський район:
У Лимані зруйновано п’ять будинків. У Слов’янську пошкоджено промислову зону, приміщення пошти, 12 вантажівок і легковий автомобіль. У Краматорську внаслідок удару пошкоджено двоповерхову будівлю. У Староварварівці (Олександрівська громада) знищено десять будинків і три нежитлові об’єкти. У селі Шаврове поранено двох людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків, дві господарчі споруди та п’ять автівок.
У Райському (Дружківська громада) одна людина загинула, одна — поранена, пошкоджено чотири будинки.
▪️ Костянтинівка:
Поранено чотирьох людей. Руйнувань зазнали 23 приватні будинки, дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, два газопроводи, лінії електропередач і чотири торгові павільйони.
▪️ Бахмутський район:
У Сіверську пошкоджено шість житлових будинків.
🔻 Загалом за минулу добу (станом на ранок середи) російські війська здійснили 41 обстріл по населених пунктах Донецької області.
У межах евакуаційної кампанії вивезено 249 людей, з яких 14 — діти.
☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти середи, 2 липня, ворожий удар по Новобаварському району Харкова спричинив пожежу та руйнування цивільної інфраструктури.