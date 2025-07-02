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У Харкові після удару горіли бокси СТО, евакуйовані люди

Денис Молотов
Денис Молотов
У Харкові після удару горіли бокси СТО, евакуйовані люди

У ніч проти середи, 2 липня, ворожий удар по Новобаварському району Харкова спричинив пожежу та руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА.

📢 «Унаслідок удару по Новобаварському району горить одноповерхова нежитлова споруда. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», — написав мер Харкова у своєму Telegram-каналі.

У Харкові після удару горіли бокси СТО, евакуйовані людиЗа його словами, вибуховою хвилею вибито шибки у навколишніх будинках. Постраждалих немає, але на місці події продовжують працювати аварійні служби, ведеться обстеження прилеглої території.

Пожежу вдалося оперативно локалізувати. З будинків біля місця влучання евакуйовано двох мешканців силами «Червоного Хреста».

У Харкові після удару горіли бокси СТО, евакуйовані люди☝️ Як уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки, ймовірно, БпЛА типу «Герань-2», загорілися бокси СТО. Полум’я охопило площу близько 300 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники ДСНС.

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще шість населених пунктів області. Постраждали чотири людини:

▪️ у селі Вільхуватка — 51-річна жінка;
▪️ у селі Борівське — 22-річний і 90-річний чоловіки, а також 50-річна жінка.

Ворог активно застосовував різні види озброєння:

▪️ 6 авіабомб КАБ;
▪️ 13 дронів «Герань-2»;
▪️ 2 БпЛА типу «Молнія»;
▪️ 1 FPV-дрон.

📌 У Харкові пошкоджено:

– СТО,
– багатоквартирний будинок,
– адміністративну будівлю,
– нежитлове приміщення,
– зупинку громадського транспорту.

📌 У Куп’янському районі постраждали:

– 4 приватні будинки,
– склад,
– відділення екстреної медичної допомоги в Куп’янську,
– авто у Вільхуватці,
– два сільгосппідприємства,
– багатоповерхівки в Борівському,
– кафе в селищі Великий Бурлук.

🔻 Усього протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки, Глибокого, Зеленого та Амбарного.

▪️ На Куп’янському напрямку — 8 атак поблизу Радьківки, Сеньківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Загризового, Зеленої Гаї та у бік Новоосинового.

Нагадаємо, нещодавно рф вперше використала новий дрон «Черніка» для атаки на Харків.

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