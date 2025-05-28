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Росія атакувала залізницю на сході України: пошкоджені колії, вокзал і вагони

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала залізницю на сході України: пошкоджені колії, вокзал і вагони

У ніч на 28 травня та зранку того ж дня російські дрони атакували залізничну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України — на Харківщині, Донеччині та Сумщині. Про це повідомили в пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

⚠️ На Харківщині уламки безпілотника впали прямо на залізничну колію, після чого було оперативно призупинено рух поїздів. Це дозволило рятувальникам і поліції провести знешкодження залишків дрона. Згодом рух на ділянці було відновлено без суттєвих затримок.

⚠️ У місті Слов’янськ Донецької області через бойові дії зазнала пошкоджень контактна мережа. Крім того, уламки FPV-дрона пробили скло у пасажирському вагоні електропоїзда. Вранці місто знову потрапило під обстріл з боку рф — осколками пошкоджено вікна вокзальної будівлі.

⚠️ У Сумській області внаслідок атаки дронів також було зафіксовано незначне ушкодження залізничної колії. Проте, як запевнили в Укрзалізниці, рух поїздів на цій ділянці не зупинявся та триває у штатному режимі.

📢 «Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає», — наголосили в компанії.

☝️Нагадаємо, що 23 травня російські війська вже здійснювали атаку на залізничні об’єкти в Чернівецькій області, а 1 травня внаслідок обстрілу інфраструктури в Одеській області загинув залізничник.

Також раніше, 19 березня, російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури залізниці на Дніпропетровщині, використовуючи безпілотники. За даними компанії, частина ділянок залишилася без електропостачання, однак рух поїздів продовжився за графіком.

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