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Росія атакувала Сумщину авіабомбами: загинула 63-річна жінка

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Сумщину авіабомбами: загинула 63-річна жінка

Ввечері 8 травня війська рф завдали авіаудару по Сумській області, скинувши кілька керованих авіабомб (КАБ). За офіційними даними, внаслідок атаки загинула місцева жителька. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

За даними слідства, противник випустив щонайменше вісім керованих авіаційних бомб по території Річківської громади Сумського району. Тіло 63-річної жінки, яка стала жертвою обстрілу, виявили лише наступного ранку — 9 травня — на подвір’ї одного з приватних домогосподарств.

У справі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини). Досудове розслідування веде Сумська окружна прокуратура.

👮‍♂️ Представники прокуратури спільно з правоохоронцями продовжують документування наслідків чергової атаки.

☝️ Нагадаємо, що попри заяву кремля про нібито «перемир’я», російські війська продовжують інтенсивні обстріли прикордонних територій Сумщини. В регіоні вже кілька днів діють посилені заходи безпеки — зокрема, у Сумах 8 і 9 травня проводяться перевірки документів та інші профілактичні дії.

📌 Також раніше стало відомо, що російські війська вранці 8 травня завдали удару FPV-дроном по цивільному легковому автомобілю, що рухався дорогою поблизу села Великі Проходи Харківського району. Внаслідок атаки постраждали троє жінок.

Російські військові спрямували дрон-камікадзе по автомобілю «Renault Sandero», у якому перебували цивільні. Постраждали жінки віком 18, 30 і 58 років — усі вони з осколковими пораненнями доправлені до медичних закладів.

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