Четвер, 8 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Удар дроном по цивільному авто: троє жінок поранені на Харківщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар дроном по цивільному авто: троє жінок поранені на Харківщині

Російські війська вранці 8 травня завдали удару FPV-дроном по цивільному легковому автомобілю, що рухався дорогою поблизу села Великі Проходи Харківського району. Внаслідок атаки постраждали троє жінок. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

💥 Обстріл стався близько 07:05 — за попередніми даними слідства, російські військові спрямували дрон-камікадзе по автомобілю «Renault Sandero», у якому перебували цивільні. Постраждали жінки віком 18, 30 і 58 років — усі вони з осколковими пораненнями доправлені до медичних закладів.

📢 «Збройні сили рф продовжують тероризувати мирне населення Харківщини», — наголосили в Офісі генпрокурора. Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки обстрілу і зібрали речові докази.

Удар дроном по цивільному авто: троє жінок поранені на Харківщині Удар дроном по цивільному авто: троє жінок поранені на Харківщині

⚖️ За фактом удару розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Розслідування проводить Дергачівська окружна прокуратура Харківської області.

📌 Нагадаємо, попри оголошене росією триденне «перемир’я», окупанти посилили удари по прикордонних областях України. Зокрема, внаслідок авіаударів по Сумщині в ніч на 8 травня загинула цивільна людина, ще одна жінка отримала травми під завалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

125 літаків у повітрі: масштабний повітряний бій між Індією та Пакистаном

ПОДІЇ

Росія атакувала Сумщину попри заявлене «перемир’я»

ВІЙНА

Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

ПОДІЇ

Євробачення-2025 опинилося в центрі скандалу через участь Ізраїлю

СУСПІЛЬСТВО

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВАЖЛИВО

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

ВІЙНА

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

ПОДІЇ

Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв’язок на військових об’єктах рф

ВІЙНА

Президент Франції прийняв тимчасового лідера Сирії

ПОЛІТИКА

Найбільше боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип