Удар дроном по цивільному авто: троє жінок поранені на Харківщині

Російські війська вранці 8 травня завдали удару FPV-дроном по цивільному легковому автомобілю, що рухався дорогою поблизу села Великі Проходи Харківського району. Внаслідок атаки постраждали троє жінок. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

💥 Обстріл стався близько 07:05 — за попередніми даними слідства, російські військові спрямували дрон-камікадзе по автомобілю «Renault Sandero», у якому перебували цивільні. Постраждали жінки віком 18, 30 і 58 років — усі вони з осколковими пораненнями доправлені до медичних закладів.

📢 «Збройні сили рф продовжують тероризувати мирне населення Харківщини», — наголосили в Офісі генпрокурора. Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки обстрілу і зібрали речові докази.

⚖️ За фактом удару розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Розслідування проводить Дергачівська окружна прокуратура Харківської області.

📌 Нагадаємо, попри оголошене росією триденне «перемир’я», окупанти посилили удари по прикордонних областях України. Зокрема, внаслідок авіаударів по Сумщині в ніч на 8 травня загинула цивільна людина, ще одна жінка отримала травми під завалами.