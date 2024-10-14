Росія атакувала портову інфраструктуру Одеси, постраждали два кораблі

Російські окупанти знову здійснили атаку на портову інфраструктуру Одеси, використовуючи балістичну ракету. Внаслідок цього загинула одна людина, а ще вісім осіб отримали поранення. Про що повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі у понеділок, 14 жовтня.

📢 «Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України», – зазначив Кіпер.

За його інформацією, під час атаки було пошкоджено два цивільні судна: NS Moon під прапором Белізу та суховантаж Optima під прапором Палау. Зазначається, що судно Optima вже постраждало рівно тиждень тому внаслідок аналогічної атаки.

Крім того, було завдано збитків складу з зерном.

👉 Нагадаємо, що 9 жовтня російські війська також здійснили ракетний удар на портову інфраструктуру в Одеській області. Тоді було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, кількість жертв зросла до восьми людей після попередніх повідомлень про шістьох загиблих.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські агресори атакували судно в Чорному морі, яке транспортувало зерно з України до Єгипту.