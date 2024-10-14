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Росія атакувала портову інфраструктуру Одеси, постраждали два кораблі

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала портову інфраструктуру Одеси, постраждали два кораблі

Російські окупанти знову здійснили атаку на портову інфраструктуру Одеси, використовуючи балістичну ракету. Внаслідок цього загинула одна людина, а ще вісім осіб отримали поранення. Про що повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі у понеділок, 14 жовтня.

📢 «Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України», – зазначив Кіпер.

За його інформацією, під час атаки було пошкоджено два цивільні судна: NS Moon під прапором Белізу та суховантаж Optima під прапором Палау. Зазначається, що судно Optima вже постраждало рівно тиждень тому внаслідок аналогічної атаки.

Крім того, було завдано збитків складу з зерном.

👉 Нагадаємо, що 9 жовтня російські війська також здійснили ракетний удар на портову інфраструктуру в Одеській області. Тоді було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, кількість жертв зросла до восьми людей після попередніх повідомлень про шістьох загиблих.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські агресори атакували судно в Чорному морі, яке транспортувало зерно з України до Єгипту.

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