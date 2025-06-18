Обстріл Святогірська з ЗРК С-300: поранено п’ятьох людей

У ніч на середу, 18 червня, російські війська здійснили ракетний удар по Святогірську, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Внаслідок атаки поранень зазнали п’ятеро мирних мешканців. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

📢 «18 червня 2025 року, о 02:30, окупанти атакували Святогірськ з використанням ЗРК «С-300». Ракети поцілили по житловому кварталу. В зоні ураження опинились багатоквартирні будинки та приватні домоволодіння», — йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.

Серед постраждалих — четверо жінок і один чоловік. Потерпілі, віком від 51 до 66 років, отримали мінно-вибухові травми, численні осколкові поранення, переломи, струс мозку, контузії та рвані рани.

☝️ На момент влучання усі поранені перебували у своїх домівках. Їх госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

В результаті обстрілу пошкоджено 19 житлових будинків — як багатоквартирних, так і приватних, а також щонайменше сім автомобілів, гаражні приміщення та торговельні павільйони. У місті зафіксовано значні руйнування інфраструктури.

Розслідування злочину розпочато в межах кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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☝️ Нагадаємо, напередодні стало відомо про зростання кількості жертв російського обстрілу Києва — у Солом’янському районі з-під завалів дев’ятиповерхівки дістали ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до 22 людей.

👉 Також повідомлялось, що російські війська атакували з безпілотника пожежну частину в Білозерці, що на Херсонщині, — внаслідок цього постраждали троє співробітників ДСНС.