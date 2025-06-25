Четвер, 26 Червня, 2025
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Німеччина вкладеться в серійне виробництво дронів «Лютий»

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина вкладеться в серійне виробництво дронів «Лютий»

Німеччина планує виділити понад 100 мільйонів євро для запуску серійного виробництва українських ударних безпілотників Ан-196. Про це повідомляє впливове німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на власні урядові джерела.

Йдеться про фінансування, яке, за даними видання, оцінюється у «тризначну мільйонну суму». Передбачено, що ці кошти будуть спрямовані на створення кількох сотень дронів глибокого ураження. Ці БпЛА Україна зможе використовувати для враження стратегічних цілей на значній відстані.

📢 «Україна отримає повну підтримку у виробництві новітніх ударних систем, включно з дронами-камікадзе», – уточнює джерело Der Spiegel.

🚀 Ан-196, який також має назву «Лютий», – це український ударний безпілотник, здатний нести бойову частину до 75 кг та діставати цілі на відстані понад 2000 кілометрів. Його розробку розпочали у жовтні 2022 року в межах програми Укроборонпрому. Ударний безпілотник став відповіддю на потребу в засобах далекобійного ураження в умовах повномасштабної війни.

Експерти зазначають, що підтримка Німеччини в цьому питанні є частиною ширшої стратегії Європейського Союзу щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість.

У контексті нової оборонної підтримки України на рівні ЄС, цей крок також узгоджується з ініціативами інших європейських країн. Зокрема, Нідерланди нещодавно погодилися профінансувати постачання 600 тисяч дронів для потреб Збройних сил України.

☝️ Також відомо, що Данія стане першою державою, яка долучиться до спільного з Україною виробництва далекобійних дронів і ракет за межами української території. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

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