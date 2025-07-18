рф вдарила по Дніпропетровщині: 2 загиблих, 11 поранених

У четвер, 18 липня, російські війська здійснили черговий обстріл Кам’янського району на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, жертвами атаки стали чоловік і жінка. На місці вибуху спалахнула пожежа, яку згодом вдалося локалізувати та загасити силами рятувальників.

⚠️ Постраждалі та руйнування

Унаслідок ворожого удару травмовано 11 людей, усіх госпіталізували. 29-річна жінка перебуває у тяжкому стані, решта постраждалих — із пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Окрім людських втрат, серйозно пошкоджено інфраструктуру: обстріл зачепив адміністративні будівлі, торговий заклад, приватні будинки, школу та автомобілі. Про це також повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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💥 Інші удари по області

У той самий день, 18 липня, окупаційні війська також вдарили по електровозу «Укрзалізниці», що рухався територією області. В результаті цього обстрілу загинула одна людина.

👉 Крім того, напередодні ворог атакував Кривий Ріг із застосуванням ударних дронів Shahed, про що повідомили місцеві органи влади.