Атака на Чугуїв: зруйнована лікарня, пожежа та поранені

У ніч на п’ятницю, 11 липня, внаслідок атаки на Чугуїв Харківської області російськими дронами, місто зазнало серйозних руйнувань, а кілька людей отримали поранення. Про це повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва у Telegram.

☝️ За її словами, в центрі міста зруйновано два приватні будинки, а інші в околицях зазнали значних пошкоджень. Серйозно постраждала також Чугуївська центральна лікарня, де на момент повідомлення допомогу надавали трьом пораненим.

В одному з мікрорайонів зафіксовано влучання дронів типу «Shahed», внаслідок чого пошкоджено кілька будинків.

📢 «На щастя, без жертв. Усі служби виїхали та працюють на місцях», — додала Мінаєва.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що атака на Чугуїв тривала з 01:09 до 01:20 — загалом зафіксовано 7 влучань безпілотників:

– один БпЛА влучив у житловий сектор та медзаклад;

– шість дронів вразили промислове підприємство, після чого виникла масштабна пожежа.

Станом на ранок відомо, що також постраждала 65-річна жінка, якій надається медична допомога.

📌 На 12.30 з’явилась детальна інформація про наслідки нічної атаки:

знищено 2 приватні будинки;

пошкоджено 15 будинків та 4 квартири у багатоквартирному будинку;

Зазнали пошкоджень 4 цивільні підприємства, 1 філія бібліотечної системи.

Служби усіх напрямків працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Комунальні підприємства наводять лад на прилеглих територіях, перекривають та герметизують пошкоджені ділянки будинків, квартир, КЖРЕП видає ремонтні матеріали, які ми придбали за кошти місцевого бюджету для таких випадків.

Міські комісії з питань знищеного і пошкодженого майна працюють на місцях подій, фіксують пошкодження, опитують мешканців.

⚠️ Чугуївська лікарня вкотре залишилась без вікон і дверей, суттєво пошкоджені фасад, внутрішні, зовнішні комунікації, обладнання, внутрішнє оздоблення приміщення. Ворог знищив все, відремонтовані відділення знову треба відновлювати.

1 з 16

📌 Під час попередньої масованої атаки на Чугуїв 11 людей отримали поранення. Було зруйновано або пошкоджено 12 приватних будинків, 35 кімнат у гуртожитку, три об’єкти бізнесу та один навчальний заклад.

📢 «Першочергово увагу приділяємо допомозі мешканцям, чиє житло постраждало», — наголосила місцева влада.

👉 Також цієї ночі росія атакувала Миколаїв, внаслідок чого на околиці міста спалахнула пожежа.