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Ракетний удар по Києву: названо кількість жертв

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Києву: названо кількість жертв

Попередньо ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих унаслідок російської атаки в Києві 18 січня, але інформацію було спростовано. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

📢 «Нині підтверджена інформація про трьох загиблих в результаті атаки ворога на столицю», – йдеться у заяві.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що загинули люди в Шевченківського району столиці. Жертвами російської атаки стали двоє чоловіків віком 43 та 25 років, а також 41-річна жінка.

Ще трьом постраждалим було надано медичну допомогу безпосередньо на місці ворожого удару.

Нагадаємо, рано вранці 18 січня у Києві та Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Інциденти сталися на тлі повідомлень про балістичну загрозу. Столична влада тоді заявляла про активну роботу систем протиповітряної оборони (ППО).

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, кількість жертв у Шевченківському районі Києва могла зрости до чотирьох, проте ця інформація не підтвердилася.

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