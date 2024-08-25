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Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Сумах

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Сумах

У Сумах внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими військами, у лікарні помер один із постраждалих. Кількість поранених зросла до восьми людей, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури в неділю, 25 серпня.

📢 «Внаслідок атаки окупантів 40-річний чоловік отримав тяжкі поранення, від яких помер під час надання медичної допомоги. Ще шість чоловіків і дві жінки були поранені. Окрім цього, зазнали пошкоджень п’ять приватних житлових будинків, п’ять багатоквартирних будинків і два транспортні засоби. Прокурори у співпраці з іншими правоохоронними органами документують наслідки обстрілів», – йдеться в офіційній заяві.

Згідно з даними слідства, удар по Сумах було здійснено 24 серпня близько 21:00. Російські війська застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

За даним фактом прокуратура розпочала розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України: “Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством”.

📌 Раніше, 12 серпня, в результаті ракетного удару по Сумах постраждали восьмеро людей, а 13 серпня російська авіація завдала нового удару по місту, що спричинило перебої з газо- та електропостачанням. Тоді було поранено одну людину.

👉 Нагадаємо, зранку суботи, 17 серпня, ворожа авіація завдала удару по місту Суми, що призвело до масштабної пожежі. Вогонь охопив десять автомобілів, припаркованих на стоянці біля житлової багатоповерхівки. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будівель.

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