Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Ракетний удар по Хмельниччині: росіяни атакували «Кинджалами»

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Хмельниччині: росіяни атакували «Кинджалами»

Окупаційна російська армія 4 серпня завдала ракетного удару по Хмельницькій області. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Мішенню, ймовірно, став район Старокостянтинова. Про це в понеділок повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

📢 «Щойно ворог атакував область. Попередньо – без травмованих чи загиблих. Триває повітряна тривога. Перебуваймо в укритті», – йдеться у повідомленні.

☝️ У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що у напрямку міста Старокостянтинів рухалася аеробалістична ракета «Кинджал». Це ж підтверджували і місцеві ЗМІ, інформуючи про звуки вибухів.

По всій території України знову триває повітряна тривога. За повідомленнями ПС ЗСУ, в небі зафіксовано активність винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал». За ранок повітряна тривога оголошувалась декілька разів, пов’язана зі злітом ворожих винищувачів саме цього типу.

📌 Нагадаємо, в ніч на 4 серпня російські війська атакували дронами Одеську область – внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Крім того, ворожі сили обстріляли з артилерії Антонівку на Херсонщині, де загинув місцевий житель.

👉 Також раніше під час гасіння пожежі у Гуляйполі Запорізької області рятувальники ДСНС України потрапили під ворожий обстріл.

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